Udinese-Verona live su Dazn: ecco come vederla

L'Udinese torna alla Dacia Arena dopo il pari a Brescia e torna in campo nel lunch match: domani alle 12.30 si affronta il sorprendente Verona che sabato scorso ha piegato la Juventus. Per chi non potrà essere presente di persona, sarà comunque possibile vedere la partita in tv: il match sarà trasmesso in diretto su Dazn. Per chi non fosse ancora abbonato alla piattaforma che in esclusiva ogni settimana propone tre di partite di Serie A in streaming o in tv, è possibile abbonarsi direttamente al link di seguito e cominciare a vedere Udinese-Sassuolo e tutto il resto della programmazione.

Segui Udinese-Verona live e in esclusiva su DAZN