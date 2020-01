Udinese-Sassuolo, le FORMAZIONI UFFICIALI: due novità per Gotti

Sono state appena diramate le formazioni ufficiali del match. Due novità per mister Gotti, Becao e non De Maio in difesa, Lasagna dal primo minuto al posto di Nestorovski.

UDINESE (3-5-2) Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna (C). A disp. Nicolas, Perisan,De Maio, Opoku, Ter Avest Jajalo, Walace, Barak Nestorovski, Pussetto, Teodoroczyk. All. Gotti.



SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Boga, Traorè, Djuricic; Caputo. A disp. Pegolo, Turati,Peluso, Muldur, Raspadori, Piccinini, Mazzitelli, Pellegrini, Bourabia,

Kyriakopoulos. All. De Zerbi.