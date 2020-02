Udinese-Hellas Verona, le probabili formazioni: Gotti cambia poco

Udinese che dopo la buona prestazione di Brescia va a caccia di punti contro un Verona formato Europa. Mister Gotti potrebbe cambiare qualcosa, per cercare di dare maggiore presenza là da davanti.

COME ARRIVA L'UDINESE - Poche o nessuna novità nell'Udinese, dove Becao è ancora in vantaggio su De Maio nel terzetto difensivo centrale che Gotti schiererà davanti a Musso. Con il brasiliano ci saranno Ekong e Nuytinck, con Larsen e Sema sulle corsie laterali anche se sono in crescita le quotazioni di Zeegelaar, e Fofana-Mandragora-De Paul come centrocampisti centrali. Okaka sarà ancora il punto di riferimento, con Lasagna al suo fianco. Partirà dalla panchina Nestorovski.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - La presa di posizione in conferenza di Juric lascia spazio a poche interpetazioni: conferma in toto per l'undici schierato contro la Juventus. Spazio dunque a Rrahmani con Gunter e Kumbulla in difesa, in mediana Veloso sarà il partner di Amrabat. Faraoni e Lazovic a tutta fascia, davanti toccherà al duo Pessina-Zaccagni innescare Fabio Borini, che agirà da riferimento centrale.