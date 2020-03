Quello dell'Udinese è il quarto peggior attacco d'Europa

Con la media di 0,81 reti a partita, a pari merito con il Celta Vigo, quello dell'Udinese risulta essere il quarto peggior attacco in Europa, prendendo in considerazione i cinque maggiori campionati professionistici. Questo il preoccupante dato messo in luce da Football Infodata. Peggio dei bianconeri hanno fatto solamente Tolosa (0,79), Leganes (0,78) e Spal, ultima in questa speciale classifica con una media di 0,77 gol a partita. Interessante però il fatto che, tra queste squadre citate, l'unica a non essere in zona retrocessione è proprio l'Udinese, ovviamente per merito di una buona solidità difensiva.