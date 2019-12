Pintus ospite in Club House nel pre partita di Udinese-Cagliari

In occasione di Udinese - Cagliari, ultimo match casalingo del 2019, sarà Angelo Pintus lo special guest in Club House. Un ospite spumeggiante: Angelo Pintus è uno stand-up comedian di origine triestina, apprezzato dal pubblico di Colorado e Zelig ma anche da quello del grande schermo. Nella sua attuale tournée utilizza una comicità pop per riflettere sui comportamenti dell’uomo moderno e sul suo destino.

Pintus sara intervistato nell'auditorium della Dacia Arena da Francesco Pezzella di Udinese Tv.

Appuntamento, dunque, per sabato 21 dicembre alle ore 13,15. Apertura cancelli dalle 13.00.