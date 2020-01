Okaka: “Perdere non è mai bello ma bisogna guardare avanti. Abbiamo un futuro importante davanti a noi”

Stefano Okaka ha parlato, ai microfoni della tv ufficiale del club, della sfida del Tardini contro il Parma e del momento della squadra.



"Perdere non è mai bello, ma bisogna guardare avanti. Un anno fa la nostra situazione di classifica era più problematica, ora vogliamo cercare di guadagnare posizioni in classifica e di migliorarci ancora. Stiamo lavorando tanto sulla compattezza di squadra, che ci sta aiutando a creare più occasioni.



Milan e Parma sono squadre molto diverse tra loro: il Parma gioca molto con le ripartenze, il Milan ci ha dato molti spazi e con il nostro dinamismo eravamo riusciti a metterlo in difficoltà.



In una serie A così di livello ogni partita presenta le sue insidie. Non si può pensare di vincere facile con l'ultima della classe, così come di partire già sconfitti con la prima. Le tre vittorie consecutive che abbiamo ottenuto sono un risultato importante, ora abbiamo dei punti che ci consentono di guardare in avanti e non all'indietro, quindi penso che dei progressi nell'ultimo anno li abbiamo fatti. Gli errori capitano, ma stiamo lavorando nel modo giusto.



Quando sono arrivato a Udine ho cercato subito di diventare un giocatore importante per questa squadra, se riuscirò a continuare a dare il mio contributo con continuità arriverà il momento in cui pensare di diventare qualcosa di più. Questo è un ambiente che mi ha dato tanto, spero finora di aver restituito qualcosa. Sono contento di vedere l'Udinese com'è adesso, con 24 punti in classifica e un futuro importante davanti a sè".