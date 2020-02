Messaggero Veneto: "Udinese fuori mercato senza l'aiuto del Watford"

L'Udinese fuori mercato senza l'aiuto del Watford: "E' una sinergia virtuosa'": così il Messaggero Veneto sulle ultime vicende in casa Udinese. Il dt Marino svela le difficoltà: "Barak e Pussetto volevano andare via e lo chiedevano ogni giorno, Opoku ha avuto una crisi di pianto. Abbiamo avuto richieste di decine di milioni per giocatori non affermati. L'Europa non fa parte del nostro progetto, se facciamo 3 vittorie di fila ne riparleremo".