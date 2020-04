Messaggero Veneto: "Ripresa degli allenamenti. Udinese non solo al Friuli"

La Serie A si prepara al tornare in campo il 4 maggio. Anche l'Udinese sta studiando come poter rientrare in piena sicurezza. Come affrontare il protocollo della FIGC dal punto di vista logistico? Il Messaggero Veneto, nell'edizione odierna, prova a dare una risposta: "Si tratta di individuare una soluzione esclusivamente per la notte, un albergo da blindare, un investimento che una società di A può tranquillamente fare, come stanno pensando molti club di provincia che non hanno neppure delle strutture all’avanguardia come quelle bianconere. Sì, perché il gruppo squadra Udinese, composto, oltre che dai giocatori, anche dallo staff tecnico, da quello medico e dagli addetti a supporto (dai magazzinieri agli autisti dei pullman) potrebbe trascorrere tranquillamente tutta la giornata dividendosi tra i corpo centrale dell’impianto dei Rizzi e i campi d’allenamento del Centro Bruseschi, visto che ci sono, oltre ai già citati corner per il “riposino”, pure il ristorante, la palestra, gli ambulatori medici per i numerosi test ai quali dovranno essere sottoposti ripetutamente tutti i componenti di quella che può essere chiamata una “spedizione”. Una cinquantina di persone in tutto. Funzionerà? A questa domanda è davvero complicato rispondere".