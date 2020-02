Messaggero Veneto, le pagelle: De Paul l'unico a non tremare, Walace entra bene in partita, male Fofana e Jajalo

Le pagelle di Bologna-Udinese.

MUSSO 6 - Primo tempo da spettatore. Nella ripresa chiude su Orsolini. Sul gol non ha il tempo di uscire per chiudere lo specchio.

BECAO 6,5 - Prestazione attenta e solida contro un cliente particolarmente complicato come Barrow che per cercare fortuna deve accentrarsi.

EKONG 6 - Non riesce a intervenire sul cross di Tomiyasu. Per il resto aveva disputato una partita attenta.

NUYTINCK 6 - Partita in fotocopia a quella di Ekong. Concentrato, sempre sul pezzo, bada al sodo.

SEMA 6,5 - Gotti decide di mandarlo in campo contro Orsolini e lui non solo soffre poco e niente le iniziative del peperino bolognese, ma si propone con continuità. Sono suoi i due affondi all'11' e al 22' con i quali l'Udinese si rende pericolosa, peccato che all'appuntamento per la battuta non ci sia nessuno. Il problema al ginocchio che lo costringe a uscire è una brutta notizia per il proseguimento della partita stessa e della stagione.

LARSEN 6 - Nel primo tempo arriva due volte al cross, nella ripresa resta in trincea.

DE PAUL 6,5 - Dal suo destro parte per la testa di Okaka un cioccolatino. Nella ripresa è l'unico che cerca di giocare il pallone senza tremare.

MANDRAGORA 6,5 - Ordinato da centrocampista centrale, aggressivo da mezzala.

FOFANA 5 - Mai uno strappo dei suoi. Inevitabile il cambio con Walace.

LASAGNA 5 - Continua a inanellare prestazioni scadenti. Tradisce la fiducia di Gotti.

OKAKA 6 - Solo per il gol. Non tiene un pallone che sia uno ed è pessimo nella gestione delle ripartenze.

ZEEGELAAR 5,5 - Deve prendere il posto dell'infortunato Sema. Un paio di diagonali non impeccabili su Orsolini.

WALACE 6,5 - Smista palla, fa valere la sua forza fisica tentando anche un paio di percussioni. Tutta un'altra cosa dalla brutta prestazione in Coppa Italia con la Juve.

JAJALO 5 - Suo il passaggio sbagliato da cui scaturisce l'azione del pareggio