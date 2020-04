Messaggero Veneto: "L'Udinese contro la ripartenza della A"

Tornare in campo? Sì ma come. Il rischio è che dalla ripresa ci sia più da perdere che d a guardagnare. Per questo motivo l'Udinese, come altre squadra, perferirebbe congelare la salvezza assicurandosi così la salvezza. A fare il punto della questione è stato quest'oggi il Messaggero Veneto: "Domani è previsto, oltre al summit tra Uefa e leghe (per le date di Champions ed Europa League, presumibilmente ad agosto), anche l'incontro tra il Governo e la Figc sul protocollo. Il protocollo della discordia, considerando che non convince i già citati club e neppure molti medici sociali, visto che ieri sera il dottor Tavana del Torino che rappresentava i sanitari della serie A nell'organismo incaricato dal presidente Gravina di stilare le regole per la ripresa degli allenamenti si è dimesso, perché non si sentiva di rappresentare la totalità dei colleghi in seno alla Commissione.Non solo, ieri si è riunita pure l'Assocalciatori che, dopo aver chiesto rigore nel garantire la salute dei giocatori, ha spiegato che «l'esigenza e la volontà di tornare ad allenarsi e poter ricominciare a svolgere il proprio lavoro in sicurezza rischia di dover superare lo scoglio strutturale di buona parte delle realtà professionistiche".