Marino: "Sono più preoccupato per il prossimo campionato che per questo, temo per l'economia di tutto il mondo"

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese ha parlato della situazione in divenire: "Sono preoccupato per la sopravvivenza del prossimo campionato, non per questo", esordisce Marino. "Io temo per l'economia di tutto il mondo, credo che siamo davanti a una situazione che non si può prevedere. E se crollano le banche? Il sistema calcio è sano e in una maniera o in un'altra ne uscirà lentamente fuori. Ma mi preoccupano altri fallimenti: quelli delle tante aziende che devono chiudere e che non si sa come apriranno".