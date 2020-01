Marino: "24 punti, questa deve essere la base. Possiamo stupire"

24 punti al giro di boa e la sensazione che squadra possa migliorare ancora. Il 2020 dell'Udinese può essere ricco di soddisfazioni ma è serve cautela e ancora tanto lavoro, questo il pensiero del direttore tecnico bianconero Pierpaolo Marino: "Chiudiamo il girone d'andata a 24 punti, penso che chiunque avrebbe firmato per questa classifica. Questa deve essere la base per crescere ancora, per dare ai tifosi e alla famiglia Pozzo le soddisfazioni che meritano. Abbiamo fatto qualcosa d'importante ma non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo rimanere con i piedi per terra.

Vincere oggi non era facile, il Sassuolo era una squadra molto organizzata e con individualità importanti. Per questa la vittoria di oggi ha un valore più alto. Stiamo acquisendo delle certezze, ora ci aspetta un calendario difficile ma sono sicuro che possiamo stupire. Singoli? Oggi voglio elogiare tutti anche chi non ha giocato perché ha permesso di creare in spogliatoio quell’atmosfera che poi si è trasferita in campo. Vogliamo dare alla città e a tutto il popolo friulano quelle soddisfazioni che si meritano. Musso? Le grandi parate che abbiamo visto oggi fanno parte di una partita contro una avversario con qualità importanti. I risultati raggiunti non sono casuali, ma questo non ci deve ora far compiere svolazzi fuori luogo.

Il mio compito? Sono qui per trasferire la mia esperienza, per guidare l'ambiente e lo spogliatoio. E' questo il mio ruolo, lo facci con passione".