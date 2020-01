Lecce-Udinese, i numeri della partita: per i bianconeri solo quattro punti in trasferta, salentini in cerca della prima vittoria in casa

L'Udinese in trasferta per contro ha conquistato la miseria di quattro punti sui 24 che aveva a disposizione (otto le gare disputate lontano dalla Dacia Arena).

Niente 0-0 e pochissimi pareggi. Lecce-Udinese in Puglia è una sfida che possiamo riassumere così. in 19 partite giocate prima di oggi, due sole volte le squadre si sono divise la posta in palio e si è sempre segnato almeno un gol e fino ad un massimo di sette: stagione 2004/05 3-4.

In una circostanza il Lecce ha chiuso una partita senza subire gol e la squadra allenata da Liverani è ultima in questa speciale graduatoria. L'Udinese invece è l'unica compagine a non aver usufruito neanche di un rigore a favore ed è quella che ne ha subito il numero maggiore contro, ovvero 7, al pari di Genoa e, guarda il caso, proprio il Lecce.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E B)

12 vittorie Lecce

2 pareggi

5 vittorie Udinese

29 gol fatti Lecce

20 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1930/1931 Serie B Lecce vs Udinese 3-1



L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2011/2012 Serie A Lecce vs Udinese 0-2