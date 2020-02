L'Udinese è la bestia nera di Mihajlovic: da quando è a Bologna tre sconfitte su tre

Udinese in cerca di punti a Bologna. A favore degli uomini di Gotti anche una statistica curiosa: i bianconeri non sono mai stati sconfitti da Mihajlovic dal ritorno sulla panchina del Bologna un anno fa. Da quando il tecnico si è seduto sulla panchina rossoblù, ha perso tre volte in altrettante sfide. Lo scorso anno ai primi di marzo i l'Udinese si impose 2- 1, quest' anno due trasferte al Friuli, fra campionato e Coppa Italia (Sinisa sempre assente perché in ospedale) e altrettanti ko. In campionato a fine settembre finì 1- 0; in Coppa italia a dicembre, con tante assenze, s' imposero i bianconeri per 4-0.