Il rapporto Politecnico-Coni: tamponi 48 ore prima delle gare, mascherine in panchina

Tamponi da fare 48 ore prima di ogni gara e obbligo di mascherine per i giocatori in panchina. Sono queste, secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, alcune delle prescrizioni per gli sport di squadra contenute nel rapporto del Politecnico di Torino che il CONI ha consegnato questa mattina al ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora. Nel dettagliato report (oltre 400 pagine), sono indicati i fattori di rischio per tutte le discipline sportive in vista della possibile ripresa. Tutti gli sport di squadra, a partire ovviamente dal calcio, presentano un rischio medio-alto.