Gotti: "Perdere in questo modo lascia l'amaro in bocca. Abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo stati in grado di capitalizzare"

Nel post-partita ha parlato ai microfoni di Udinese Tv il Tecnico bianconero Luca Gotti: "Quando si ha la possibilità di fare male a una squadra di questo calibro e non ci si riesce capita che giocatori di grande valore come i loro possano trovare il gol anche da situazioni complicate. Poi i 10 minuti dopo il primo gol hanno creato i presupposti per il calcio di rigore che ha poi di fatto chiuso la partita. Abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo stati in grado di capitalizzare. Io personalmente sono molto dispiaciuto per i risultati delle ultime settimane perché perdere queste partite dopo averle affrontate in questo modo mi lascia l'amaro in bocca. Capisco la forza dell'avversario ma non sono deluso dall'atteggiamento perché comunque anche dopo il 2-0 ho visto una squadra che cercava di segnare e che ci provava. Voleva essere una partita giocata con intelligenza. Non capita sempre che a una determinata preparazione della partita venga dato un seguito positivo in campo, ma a mio modo di vedere la squadra sta crescendo in consapevolezza e nella gestione del campo. Se riusciamo a partire nelle prossime partite come siamo partiti oggi, alcune soddisfazioni ce le possiamo togliere. Ekong? Ha avuto un problema muscolare domenica scorsa e giovedì si è allenato con la squadra per la prima volta. Era in salute e avrebbe potuto giocare ma questa situazione mi ha concesso di dare fiducia a De Maio, casomai ci fosse ancora bisogno di dimostrarlo".