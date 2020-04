Gotti: "Non si sa se finiremo il campionato. Il mio futuro? Posso restare a Udine qualche anno"

Sarà possibile ricominciare a giocare? I dubbi oggi sono ancora tanti. Nell'incertezza più assoluta mister Gotti prepara la ripresa: "In qualche modo ci faranno riprendere ad allenare, però il fatto di riprendere ad allenarci non comporterà che finiamo il campionato. Avverto che ci sono resistenze di vario tipo, al di là del rispetto della sicurezza. È una domanda a cui ora non si può dare risposta intelligente" ha spiegato ai microfoni del Messaggero Veneto.

Il suo futuro, invece, potrebbe essere ancora a tinte bianconere: "Se guardo a me stesso e se dovessi vincere al Superenalotto domani, non avendo più l'esigenza professionale del calcio, io mi vedo ad allenare i pulcini del Montebelluna o del Contarina. L'Udinese? A Udine c'è la serie A, posso restare qualche anno. Il bello e il brutto di questo ruolo? "L'aspetto veramente positivo è il poter mettere in campo davvero le proprie idee in maniera organica. L'extra calcio mi pesa molto. Affronti un ruolo ai limiti della sopportabilità e di cui farei volentieri a meno".