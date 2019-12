Gotti: "Noi in controllo. La forza del carattere"

Luca Gotti non ha dubbi. L’Udinese ha meritato l’affermazione: "Per 70’ abbiamo avuto il pieno controllo della gara, poi ad essere sinceri la squadra mi è piaciuta di meno, anzi non mi è piaciuta. Forse nei 20’ finali è subentrata la paura di giocare la palla e fare il nostro gioco, del resto quando affronti avversari di valore bisogna mantenere l’attenzione molto alta. In ciò dobbiamo migliorare. La cosa più bella è che oggi non credo si possa trovare un giocatore a cui si possa rimproverare qualcosa dal punto di vista caratteriale, poi chiaro che ci sono anche altri aspetti da valutare. La classifica non deve essere quella che determina insindacabilmente il livello di una squadra a 20 giornate dal termine ma allo stesso modo non siamo nemmeno soddisfatti dalla classifica attuale. Fofana e De Paul? Al primo lo avrei ammazzato quando abbiamo preso il gol perché ha contribuito gestendo male un pallone in mezzo al campo, a De Paul invece devo tirare le orecchie per un paio di cosette nonostante il grandissimo gol". In realtà Gotti è felicissimo per le risposte ricevute da entrambi. I migliori dell'Udinese.