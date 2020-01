Gotti: "Ci sono ancora delle potenzialità da tirare fuori da questa squadra"

Terzo successo consecutivo e zona calda della classifica allontanata per un po’. La mano di Luca Gotti si vede eccome, ed è stata determinante per la crescita dei friulani: "Non si tratta del fatto che la squadra sia mia o meno - ha detto ai microfoni di Udinese Tv -. Questa squadra è stata molto brava a raccogliere tre successi consecutivi e oggi ha dato una dimostrazione di grande solidità e questa ce l'hai solo se tutti e 11 sono sul pezzo. Questa partita comunque ha evidenziato qualche limite dal punto di vista della gestione della palla ma sicuramente ne parleremo in settimana. Il calcio non sono chiacchiere e alla fine è solo il campo a parlare. In 19 partite abbiamo raccolto 24 punti ed è un dato di fatto, così come è un dato di fatto che ci sono ancora delle potenzialità da tirare fuori da questa squadra, non sono ancora tutti al 100% e quindi questa è la direzione che dobbiamo intraprendere. Battere la Juventus? Nello sport nulla è vietato. Sappiamo che i numeri dicono che è molto difficile andare a Torino a fare risultato ma nulla è impossibile. Devo dire che aspettavo da molto questa partita per dare spazio anche a quelli che hanno visto meno il campo nelle ultime settimane".