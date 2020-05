Gotti: "Anche per il calciatori è stato un momento difficile. Molti erano senza la propria famiglia"

Quelli appena trascorsi sono stati due mesi difficili anche per i giocatori dell'Udinese. A raccontare questo complicatop momento è stato il tecnico bianconero Luca Gotti: "Ho volutamente lasciato in pace i giocatori in questi due mesi, avevano i preparatori che ogni due o tre giorni giravano loro il programma di lavoro. Hanno svolto tutto da professionisti quali sono, ma con il passare del tempo è diventato tutto più complicato e qualcuno è andato gradualmente in difficoltà. Non bisogna dimenticare che molti dei ragazzi sono stranieri e che alcuni avevano mogli, figli e famiglia in giro per il mondo: man mano che la pandemia prendeva corpo la preoccupazione aumentava. Parlare di quotidianità era diventato difficile, ma in questi giorni pare che possa avvicinarsi un traguardo e pure il fatto che sia ora possibile allenarsi al Bruseschi nelle strutture che tutti conosciamo così bene e con l'idea di una possibile ripartenza sta rendendo tutto più facile. C'è maggiore motivazione".