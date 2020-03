Giacomini: "Nelle ultime partite abbiamo avuto un passo da retrocessione. I rinvii? La priorità era sistemare alcune situazioni economiche"

Mister Massimo Giacomini ha parlato ai microfoni di Telefriuli del momento in casa Udinese. Queste le sue parole:

"La decisione di slittare le partite inizialmente decise a porte chiuse mi è sembrata presa nel rispetto dei tifosi, ma in realtà questa era una seconda opzione. In realtà la priorità era sistemare alcune situazioni economiche, come la restituzione dei biglietti. L'intervento di Marotta ha scoperchiato la pentola e rivelato l'inadeguatezza delle decisioni e l'incompetenza di chi ha fatto questa scelta".

"La partita contro la Fiorentina? Sarà molto difficile, la Fiorentina ha giocatori molto rapidi in avanti e noi abbiamo difensori molto lenti, degli ippopotami. La Fiorentina è una squadra più agile di noi. Nelle ultime partite abbiamo avuto un passo da retrocessione".

"Chi terrei dei giocatori in prestito? Terrei Scuffet, che sta giocando molto bene. Ci sono giocatori inutili come Matos. Invece terrei Sierralta e Opoku, in sostituzione di qualcuno che è rimasto qua".