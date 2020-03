Gazzetta dello Sport - L'Udinese cerca il vero Lasagna e le sue reti

Riprendere il cammino in campionato per l’Udinese significa anche rimettersi alla ricerca del tesoro, ovvero di quella vittoria ancora assente dall’inizio del girone di ritorno.Itre punti tutti insieme, e non quelli dilazionati con i tre pareggi consecutivi contro Brescia, Verona e Bologna, mancano infatti dallo scorso 12 gennaio, quando alla Dacia Arena il Sassuolo cadde colpito da tre fendenti, tre reti che in casa bianconera sono diventate merce rara. Ecco la chiave per aprire lo scrigno, il ritorno al gol che a dirla tutta farebbe contento pure Kevin Lasagna, fermo a quattro centri in 24 presenze e con una media di una rete ogni 7 occasioni, come certificato dai dati ufficiali. D’accordo, Lasagna ha sbattuto spesso sulla traversa, quelle colte a Parma e Brescia tremano ancora, e troppi diagonali sono stati sparati a tutta forza peccando di precisione. Ora, quanto Gotti potrà aspettare la correzione alla mira del mancino?