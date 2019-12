Gazzetta dello Sport: "Inter, il dialogo con l'Udinese per De Paul non è semplice"

Anche la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, dedica spazio alla trattativa tra Inter e Udinese per Rodrigo De Paul: "Il dialogo con l’Udinese per l’argentino non è semplice. I friulani devono salvarsi e faticano a privarsi del loro talento più pregiato e, in ogni caso, lo valutano sui 40 milioni di euro. Somma per ora ritenuta eccessiva in area interista. Per restare in tema sudamericano in questi giorni Ausilio ha incontrato Simonian, agente del centrocampista Cristian Ferreira, 20 anni, enfant prodige del River Plate.