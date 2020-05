Fedriga preme per l’apertura di palestre, centri sportivi e piscine ma Roma frena

Le date ufficiali per l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, piscine e centri estetici in Friuli-Venezia-Giulia non sono ancora state annunciate, ma anche questa regione non sta risentendo, nelle ultime settimane, di nuovi contagi: si va verso un’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e piscine a partire dal 18 maggio, non prima. Il Friuli Venezia Giulia non aprirà le sue attività al dettaglio prima del 18 maggio. L’ordinanza sui bar della Regione Calabria è stata letteralmente polverizzata dal Tar del Lazio, legittimando così ancor di più, in questo caso, il ruolo di Roma.