Diritti televisivi: le pay-tv pagheranno ma solo se si riprenderà a giocare

Un altro dei temi al centro del dibattito per quanto riguarda la Serie A è legato al pagamento dell’ultima tranche dei diritti televisivi per la stagione 2019/2020. Il pagamento in questione ammonta a 225 milioni di euro e la sensazione è che questo possa arrivare solo quando il campionato riprenderà il suo percorso e non entro maggio, ovvero per la scadenza fissata negli accordi iniziali. Una cifra importante, specie nel momento attuale, considerando poi che i diritti tv pesano per il 40% sui bilanci delle società di Serie A.