De Paul, centrocampista o attaccante? Nicola: "Io lo inventai mezz'ala, lì si è conquistato la nazionale"

De Paul è centrocampista o attaccante? In questi anni in bianconero ogni allenatore ha avuto una sua particolare visione dell'argentino. Secondo l'ec tecnico bianconero, ora al Genoa, il ruolo giusto del dièz è la mezzala: '"In carriera mi è capitato di cambiare ruolo a dei giocatori, a volte per esigenza e altre per intuizione: ad esempio Rodrigo De Paul, che da attaccante esterno ho trasformato in mezzala, contribuendo così alla sua chiamata da titolare nella nazionale argentina in occasione dell’ultima Coppa America".