Mauro Bressan, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del match che vedrà oggi i viola fronteggiare l'Udinese:

"Udinese-Fiorentina gara tosta, i friulani sono ostici in casa. Giocano per salvarsi, ma sono una squadra arcigna e per i viola non sarà facile. Iachini sta facendo bene ed è il tecnico giusto per i viola. Ora tutti vogliono mettersi in mostra".