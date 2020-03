Amoroso: "Momento difficile, mai vissuto niente di simile in passato. A casa mi alleno con mio figlio per mantenere una buona condizione fisica"

Marcio Amoroso è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di UdineseTv nel corso di una diretta Instagram sul profilo della televisione del club. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

"Momento difficile, non ho mai vissuto niente di simile in passato. A casa ho mio figlio che gioca a calcio nell'Udinese (Under 17), cerco di tenerlo in allenamento per non fargli perdere la condizione, così faccio qualcosa anch'io, è importante muoversi per tenersi in forma. E' un momento difficile per tutti, speriamo che tutto questo passi subito. Dispiace per tutti coloro che hanno perso qualche famigliare. Bisogna andare comunque avanti, sempre a testa alta."