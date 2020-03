Allarme Coronavirus, Rugani positivo, anche l’Inter in quarantena

È di ultim'ora la notizia diramata dalla Juventus che Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Il bianconero è risultato positivo agli accertamenti pur non presentando sintomo alcuno, ma - come più volte ribadito - gli asintomatici pur non mostrando segnali del virus può aver contagiato coloro con i quali è entrato in contatto, compagni in primis. Per queste ragioni la Juventus "sta attivando in queste le procedure di isolamento secondo normative. Secondo quanto riferito da La Repubblica "oltre ai calciatori bianconeri saranno messi in isolamento anche quelli dell'Inter, protagonisti della partita di campionato domenica scorsa".