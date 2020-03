Allarme Coronavirus - Fedriga chiede la chiusura di scuole e università. Da chiarire cosa accadrà al mondo dello sport

Dopo i cinque casi di coronavirus in regione, il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, nel corso di una diretta Facebbok, ha annunciato che chiederà, in via urgente al governo, la chiusura di scuole e università per un'altra settimana a partire da lunedì 2 marzo e fino a domenica 8 marzo. Resta da capire, invece, ciò che accadrà al mondo dello sport, ad oggi bloccato dall'emergenza. Non è chiaro quando le società dilettantistiche potranno ricominciare ad allenarsi, a rischio c'è il regolare svolgimento dei campionati.