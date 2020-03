QUI FIORENTINA - Partitella in famiglia dopo il rinvio della partita con l'Udinese

Allenamento speciale, al Franchi, per la Fiorentina di Iachini, che dopo aver appreso la notizia del rinvio della partita contro l'Udinese, è rientrata nel capoluogo toscano ed ha svolto la sua seduta di allenamenti allo stadio, dando scena a vari esercizi, oltre ad una partitella finale, con i giocatori divisi tra chi vestiva la solita divisa viola, e chi invece per l'occasione ha indossato la casacca rossa. Per la cronaca, hanno vinto 4-0 i primi grazie alle doppiette di Patrick Cutrone e Alfred Duncan.