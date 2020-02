QUI BRESCIA - Balotelli pronto per il rientro: "Soddisfatto di quello che ho fatto? Sono ancora in tempo per rimediare"

Mario Balotelli è pronto a fare il suo rientro dal primo minuto domenica contro l'Udinese dopo le due giornate di squalifica L'attaccante del Brescia si sente molto cambiato rispetto al passato. "Soddisfatto di quello che ho fatto? Sono ancora in tempo per rimediare. Avrei potuto essere più in alto, forse, ma non mi pento delle mie scelte, né di qualche stupidata giovanile. Non avrebbe senso ora".