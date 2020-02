Inter, Conte: "L'Udinese è una buona squadra, abbiamo cercato noi di fare la partita"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha commentato la vittoria ottenuta con l'Udinese ai microfoni di Sky Sport: "Eriksen è un ragazzo che è arrivato da cinque giorni. Eravamo un po' forzati, viste le assenze, ad accelerare il processo di inserimento, deve ancora entrare nelle nostre idee di gioco. Si vede la personalità, deve trovare la giusta intensità per giocare questo tipo di partite".

Cosa gli ha chiesto?

"Preferirei non spiegarlo, può migliorare molto anche perché aumentando l'intensità può capire cosa chiediamo ai nostri centrocampisti. L'Udinese ci aveva creato problemi anche a San Siro, è una squadra di gamba. Proprio per questo sono contento della sua prestazione".

Una vittoria così è un segnale?

"L'Udinese è una buona squadra, abbiamo cercato noi di fare la partita. Loro erano attenti, erano tutti nella loro metà campo. Non è la prima volta, tante squadre si arroccano e cercano di ripartire. Aver messo un po' di qualità nella rosa ci ha permesso di risolvere queste situazioni. Negli ultimi 10' abbiamo pensato solo a difendere, ma penso che la miglior difesa è quando si attacca".

Lukaku? Handanovic è recuperabile per il derby?

"Ha delle qualità importanti, oggi non è stata la sua miglior partita. Lui può fare molto meglio, al di là dei due gol. Si è integrato molto bene con tutti, non posso che parlarne bene. Sono contento di aver insistito. Handanovic ha avuto un problema, siamo fiduciosi. Padelli ha risposto presente, ma ho grande stima di questo gruppo".

Cambi determinanti?

"Io penso che una squadra come l'Inter abbia bisogno di cambi importanti anche in panchina. Oggi siamo partiti con due ragazzi giovani come Bastoni ed Esposito. È la dimostrazione che stiamo lavorando sia sul presente che sul futuro. Avevo un po' di timore su Brozovic, Sanchez sta cercando la migliore condizione. Mi auguro che la trovi quanto prima, le scelte sono tecniche e fatte in maniera serena. Oggi penso che i cambi siano stati al momento giusto".

Ha recuperato anche Vecino.

"Se devo sentire i nomi che hanno pure rifiutato, ma noi siamo l'Inter. Vecino ha la mia stima e la mia considerazione. Con me ha sempre giocato".