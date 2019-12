Cagliari, Maran: "Non avremmo mai meritato di perdere, dispiace, ma chiudiamo comunque in un ottima posizione"

Queste le parole in conferenza stampa di Rolando Maran: "Credo sia stato un buon Cagliari, abbiamo fatto più tiri in porta, più azioni, l'Udinese le uniche due volte che hanno tirato ha fatto gol. Non avremmo mai meritato di perdere. Nonostante queste due sconfitte chiuderemo quinti o sesti, penso la dica lunga su quanto valgano questi ragazzi. Potevamo essere più determinati in certe occasioni, loro invece hanno capitalizzato il massimo. Attendisti? Non direi, sono loro che ci hanno aspettato, sapevamo che avremmo avuto un muro davanti, quindi abbiamo aspettato che uscissero loro. Avremmo dovuto farlo anche nel secondo tempo. Sofferto la fisicità? Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto in fase di costruzione, l'Udinese ha tirato con De Paul e ha segnato, siamo stati meno precisi del solito, anche il campo non ha aiutato. Abbiamo sofferto sì la fisicità, ma Okaka fa soffrire tante linee difensive. Nella partita la squadra credo abbia cercato di fare quello che fa sempre. Il secondo gol? Avevamo fatto tanto per recuperare la partita, arrivando a diverse occasioni per pareggiare, avremmo dovuto essere più attenti sì. Mi dispiace perchè arriviamo alla sosta natalizia in alto, avendo mostrato tanto e avendo fatto felici i nostri tifosi. Però la posizione è comunque ottima e meritata, quindi credo si possa essere comunque soddisfatti. Nella pausa sarà importante recuperare qualche giocatore e ridare fiato ai ragazzi, che hanno spinto tanto".