Tremolada: "A Brescia non è andata bene non per motivi tecnici, conosco già molti dei miei attuali compagni"

Finito il mercato è tempo di presentazioni in casa Pordenone. Tocca a Tremolada e Gasbarro. Queste le parole del trequartista, colpo più altisonante del gennaio neroverde.

“Quando c'è la voglia di fare le cose per bene, di diventare grandi le cose si fanno, avevo bisogno di una piazza che mi facesse sognare, possiamo fare sei mesi molto importanti, vedremo cosa succederà, ho trovato un bel gruppo, uno staff preparato, un'organizzazione che ho trovato in poche altre squadre”.

“A Brescia ci sono stati tanti fattori per cui quest'anno non è andata molto bene, non è stata solo una questione tecnica. Il mister è molto bravo, io servirò per portare un po' di fantasia, poi negli anni ho imparato a fare tanto altro, ma di base sono un vecchio dieci. Penso che col giusto equilibrio si possa fare qualcosa di importante. Non ho sentito nessuno quando c'è stata la possibilità di venire a Pordenone, ho solo detto al mio agente di vedere se la cosa era concreta, ho giocato già con diversi compagni, ma in queste cose trovo sia meglio restare tranquilli senza fare troppe domande in giro, perchè poi magari la trattativa salta, la cosa non va in porto... comunque ora sono qui e voglio dare una mano al club nel raggiungimento degli obiettivi”.