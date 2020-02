Marino sui due nuovi acquisti: "Zeegelaar colma una lacuna, Prodl ci darà una mano in campo e in spogliatoio"

Il DT Marino ha presentato gli ultimi arrivati in casa Udinese: “Zeegelaar lo abbiamo corteggiato per un po' di tempo, gioca in un ruolo in cui eravamo un po' scoperti, come sapete, e siamo convinti di aver colmato la lacuna con un giocatore forte. Prodl è un giocatore prestigioso per l'Udinese, siamo sicuri che possa essere una pedina importante per il presente e per il futuro. Ha un'infiammazione al ginocchio, per un qualche settimana dovrà curarsi, siamo sicuri però di poterlo recuperare in fretta in modo che possa darci un contributo importante. Non giocando comunque potrà darci una mano con la sua esperienza e leadership, lo spogliatoio potrà contare su un giocatore di valore”