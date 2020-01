Al Watford per trovare maggiore spazio, ma Pussetto riuscirà ad imporsi nonostante una concorrenza ancora più forte?

In giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità del passaggio di Nacho Pussetto al Watford. Il giocatore è atterrato ieri sera a Londra e questa mattina svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare per gli hornets. Un trasferimento che ha fatto discutere, dettato dalla sua volontà di trovare più spazio rispetto a quello avuto ad Udine in questa prima parte di stagione.

Ma sarà effettivamente così? Guardando la rosa del Watford, l'ultimo problema sembra essere il parco attaccanti, folto e competitivo. Nel 4-2-3-1 disegnato da Nigel Pearson, le certezze sono infatti Deulofeu e Sarr (investimento più costoso della scorsa estate in casa Watford), gli esterni titolari, il trequartista Doucourè e Deeney, l'attaccante centrale inamovibile. Un giocatore come l'ex bianconero Pereyra, ad esempio, fatica a trovare un posto da titolare, senza contare la presenza in panchina di altri giocatori offensivi di valore come il nuovo acquisto Joao Pedro, Gray e Success.

La sensazione è dunque che anche in Inghilterra, in un calcio tra l'altro non proprio congeniale alle sue caratteristiche, Pussetto dovrà sgomitare per trovare spazio. A questo punto, non era meglio per lui rimanere in Friuli e giocarsi le proprie carte per conquistarsi la titolarità?