Un'altra pretendente per De Paul, è la Lazio

Si aggiunge una nuova pretendente per Rodrigo De Paul. Sulle tracce dell'argentino un'altra squadra italiana oltre a Milan e Inter. E' la Lazio di Lotito. I biancocelesti che, a meno di clamorosi scenari, il prossimo anno si giocheranno la Champions sono in cerca di rinforzi per provare a fare un ulteriore salto di qualità. Il diéz dell'Udinese, per la sue doti tecniche e la sua capacità di giocare in più ruoli del centrocampo e dell'attacco, piace moltissimo a Inzaghi. Affare possibile? Presto per dirlo. I rapporti sull'asse Udine sono sempre stati buoni. Ovviamente decisva sarà l'offerta. Lotito sarà disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro?