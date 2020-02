Attraverso un post sui propri profili social, il Watford ha annunciato la separazione dal difensore Sebastian Prodl: rescissione consensuale del contratto per il difensore, ai margini del progetto Watford da ormai un anno e mezzo. Ora l'austriaco, accostato più volte in questi ultimi giorni ai bianconeri, sarà libero di firmare per un'altra squadra. Ci sarà l'Udinese nel suo futuro?