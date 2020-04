Quanto costa De Paul? Il suo valore abbassato di un quinto

Le montagne russe della valutazione di Rodrigo De Paul potrebbero portarlo a non muoversi nemmeno nella prossima estate. È l’unico uomo mercato puro dell’Udinese, che potrebbe finanziare la propria campagna acquisti estiva proprio con l’argentino. Piace a Milan, Inter e Napoli, bisognerà capire quali saranno le proposte. Nazionale, il direttore tecnico Pierpaolo Marino aveva fatto una valutazione intorno ai 40 milioni di euro quando, l’anno passato, la Fiorentina continuava a chiedere informazioni. Difficile rimanere su quel livello dopo il Coronavirus, almeno in linea teorica. Rimane comunque uno dei grandi profili per l’estate, soprattutto pensando che oramai l’idea è quella di cambiare aria, per quanto possibile.

Cinque milioni in meno - L’arrivo del Covid in Italia - e nel mondo, in generale - ha fatto abbassare i prezzi di tutti. Pure per De Paul c’è una flessione abbastanza decisa di un quinto, dai 25 milioni di euro che Transfermarkt dava come valore reale fino ai 20 attuali. C’è da dire che probabilmente l’Udinese ne chiederà almeno 10 in più, attestandosi sul valore alto che il CIES dà come forbice per l’argentino, cioè dai 20 ai 30. Non sarà una situazione semplice, anche se l’ingaggio è ancora abbordabile.