Potrebbe continuare in Brasile la carriera di Vizeu: contatti avviati con il Botafogo, c'è anche l'Atletico Paranaense

A meno di clamorose novità, continuerà in Brasile la carriera di Felipe Vizeu. L'attaccante classe '97, non riscattato dal Gremio, non farà dunque ritorno all'Udinese. In patria, il Botafogo avrebbe già avviato i primi contatti con i bianconeri per l'acquisto del giocatore, che vorrebbe esplicitamente rimanere in Brasile. Su di lui, seppur indietro rispetto al Botafogo, anche l'Atletico Paranaense.