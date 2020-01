Stando all'esperto di mercato Alfredo Pedullà, su Sebastien De Maio non ci sarebbero solo Brescia e Genoa, ma anche un'altra ex come il Bologna. Di più, il giocatore sarebbe stato addirittura avvistato tra ieri e questa mattina nella città felsinea. Secondo Pedullà, esiste la possibilità di un suo ritorno in rossoblù.