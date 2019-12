Vittorio Parigini è uno di quei giocatori che lasceranno il Torino durante la sessione invernale del calciomercato. In questa prima parte di stagione l'attaccante piemontese classe '97 non ha mai messo piede in campo e dunque a gennaio sicuramente saluterà. Il giocatore continua a piacere molto all'Udinese, che già in estate aveva preso informazioni. Lo riporta Tuttosport.