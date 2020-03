Musso sulle orme di Handanovic

L’asse sembra essere sempre lo stesso del luglio 2012. Il vice-Handanovic potrebbe infatti arrivare ancora dall'Udinese. Un curioso scherzo del destino, che metterebbe nelle condizioni l'Inter di affidarsi allo stesso serbatoio per la propria porta a otto anni di distanza. Intanto come secondo dello sloveno – prossimo al rinnovo contrattuale – e in seguito da guardiano principale. Juan Musso è uno dei migliori nel ruolo, per la serie A. Così conviene attrezzarsi per tempo, partendo da un prezzo-base di almeno venti milioni di euro. L'Inter ci proverà di sicuro, per l'argentino che a maggio compirà 26 anni.