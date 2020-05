Musso può restare ancora un altro anno solo se non arriva una maxi offerta. Ecco tutti i possibili sostituti

Juan Musso, portiere dell'Udinese su cui sono finite le attenzioni di Inter e Milan, dovrebbe rimanere in Friuli fino al 2021. E' quanto si legge stamane sulla Gazzetta dello Sport, dove poi viene spiegato che in ogni caso Gino Pozzo e il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino stanno sondando il mercato su più fronti per non farsi trovare impreparati: per la porta, la pista estera conduce a un altro argentino, Agustin Rossi, di proprietà del Boca Juniors e che nella stagione in corso ha indossato la maglia del Lanus. Nell’orbita bianconera - scrive la rosea - ci sono anche Radu, che però l’Inter al momento sembra orientata a tenere come secondo di Handanovic, e il cagliaritano Cragno che il presidente Giulini certo non “regalerà”. In caso di partenza di Musso ci potrebbe sempre essere l’opzione Scuffet, protagonista di una buona stagione allo Spezia.