Lasagna al Napoli? Nessuna offerta all'Udinese

Lasagna piace al Napoli? L'interessamento in passato c'è stato, d'altronde Giuntoli è sempre stato un estimatore dell'attaccante bianconero, ma ora la pista si sarebbe definitivamente raffreddata. A smentire ogni voce a riguardo è stato quest'oggi il direttore tecnico bianconero Pierpaolo Marino: "A me non risulta, ma bisogna chiedere a Giuntoli e all'agente del giocatore. La società è sempre l'ultima a sapere. Da noi non ha bussato nessuno. Non parliamo di De Paul, che è stato accostato ad almeno dieci club. Ogni discorso sul suo futuro è prematuro".