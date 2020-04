L'Inter vuole Musso, Musso vuole l'Inter

L'Inter potrebbe spingere nei prossimi mesi per Juan Musso. In Italia i neroazzurri sono la squadra più convinta, irrigidita solo dalla valutazione del cartellino, non certo dalle caratteristiche del portiere argentino che piace da anni a Piero Ausilio ed è gradito sia a Beppe Marotta sia ad Conte. Il vero problema dell'accordo con l'Udinese è sempre stato essenzialmente il prezzo. I friulani hanno investito circa 4 milioni due anni fa per portarlo in Italia dal Racing de Avellaneda e sentono profumo di ricca plusvalenza, alla luce delle grandi prestazioni del classe 1994 di San Nicolas che ha dimostrato di poter giocare serenamente in Serie A e si è confermato tra i migliori nel suo ruolo. Sul cartellino appeso alla sua maglietta c'è scritto da tempo 30 milioni di euro, cifra che l'Inter non vuole spendere anche inserendo una contropartita tecnica (si è parlato di Ionut Radu). Per i nerazzurri la valutazione di Musso non supera i 22-25 milioni di euro compreso lo scambio di calciatori e su questo aspetto tra i club non c'è ancora sintonia. Ma nonostante i sondaggi interessanti da Premier League e Bundesliga, il ragazzo è stato abbastanza chiaro: vuole restare in Italia e possibilmente andare a Milano, che rappresenta per lui la soluzione top per il prosieguo della carriera. Nessun problema di coesistenza con Handanovic, visto che il tempo gioca a favore dell'ex Racing.

Che succederà in estate? Si vocifera della promessa fattagli dal club bianconero di cederlo a una big, in modo da essere tutti soddisfatti. Resta, però, da trovare la formula adatta per soddisfare l'Udinese e permetterle di mantenere quella famosa promessa. Non sembra impresa ardua, visto il rapporto ottimo tra Pierpaolo Marino e Marotta che probabilmente tratteranno su una base di cash più una o due contropartite tecniche, per la gioia dei rispettivi bilanci.