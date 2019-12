Il Milan, che nel corso della sessione invernale di calciomercato opererà, molto, anche in uscita, dovrebbe cedere anche Ricardo Rodríguez, classe 1992, divenuto in questa stagione riserva di Theo Hernández dopo due annate da titolare indiscusso in rossonero. Su di lui sembra esserci il Watford, gli Hornets sarebbe alla ricerca di rinforzi per la rincorsa salvezza.