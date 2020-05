Il Perugia non ci sta a perdere Caviglia. L'Udinese in attesa della decisione della Juve

Hans Nicolussi Caviglia, giovane talento di scuola Juve, potrebbe restare a Perugia. Nessuna operazione alla Mandragora per farlo arrivare a Udine, gli umbri, sapendo dell'interesse di altri club per il classe 2000, starebbero premento per estendere il prestito. La conferma della volontà del club del presidente Santopadre arriva dalle dichiarazioni rilasciate dal DS Marcello Pizzimenti: “Con la Juventus abbiamo un rapporto eccellente. Speriamo che la Juve lo lasci da noi anche il prossimo anno. Sarebbe una bella riconferma, siamo contentissimi di Nicolussi e un altro campionato con il Perugia completerebbe la sua maturazione“.