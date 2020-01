Gianluca Di Marzio: "Pussetto andrà al Watford"

Dall'Udinese hanno sempre chiuso alla cessione di Pussetto, ma l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha altre fonti e dà invece l'addio quasi per certo. Questo quanto riportato dal giornalista sul suo sito: "Sta per concludersi, l'esperienza all'Udinese di Ignacio Pussetto. Il calciatore argentino infatti interessava al Watford, che nei prossimi giorni compirà lo scatto decisivo per chiudere l'operazione e acquistare il giocatore. Nei prossimi giorni la trattativa sarà definita in tutti i dettagli e si procederà alle formalità del trasferimento".